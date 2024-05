La Svizzera vince l' Eurovision 2024 con Nemo - Italia settima con Angelina Mango

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 12 maggio 2024) Lacone la sua The Code ha vinto l', niente podio per l', che chiude al settimo posto. Laconha vinto l'. The Code è stata in assoluto la canzone più votata dalle giurie dei 37 Paesi votanti. Niente da fare invece per l', quarta nella classifica parziale, è scesa poi al settimo posto dopo i risultati del televoto. In aggiornamento...