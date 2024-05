Nemo della Svizzera vince l’Eurovision ma rompe il trofeo

Eurovision, cosa è successo durante la finale. Così L'Italia ha perso il suo posto sul podio - Eurovision, cosa è successo durante la finale. Così L'Italia ha perso il suo posto sul podio - Niente da fare per Angelina Mango. La Noia non ha convinto fino in fondo gli spettatori non italiani dell'Eurovision 2024. Il trofeo è stato conquistato dalla Svizzera con nemo e il ...

Pagelle look Eurovision finale: Angelina Mango (10) magnetica, Austria (8,5) sexy, Francia divino (9) - Pagelle look Eurovision finale: Angelina Mango (10) magnetica, Austria (8,5) sexy, Francia divino (9) - Il look della vincitrice o del vincitore dell'Eurovision Song Contest 2024 riuscirà a brillare come il trofeo Noi ci auguriamo di si. C'è da dire che ormai abbiamo conosciuto ...

Eurovision Song Contest 2024, il vincitore è Nemo della Svizzera - Eurovision Song Contest 2024, il vincitore è nemo della Svizzera - nemo ha vinto l’Eurovision Song Contest 2024 ( LE FOTO PIÙ BELLE DELLA FINALE ). Sabato 11 maggio l’artista svizzero ha trionfato alla finale della 68esima edizione dello show non sportivo più seguito ...