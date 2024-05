Gli Usa vietano a Qualcomm e Intel di vendere a Huawei

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 12 maggio 2024) AGI - Esattamente cinque anni dopo il bando che ha messofuori dal mercato occidentale degli smartphone, gli Stati Uniti hanno inflitto un altro durissimo colpo al colosso cinese delle telecomunicazioni. Le voci anticipate dalla stampa internazionale hanno trovato conferma ufficiale: il Dipartimento Usa del Commercio ha revocato alcune licenze di esportazione che consentivano ad aziende comedi rifornire. La mossa aggiunge pressione su, che è da tempo coinvolta in un'intensa rivalità tecnologica tra Pechino e Washington per i timori statunitensi che possa essere utilizzata per operazioni di spionaggio cinese. I deputati repubblicani avevano esortato l'amministrazione Biden a bloccare tutte le licenze di esportazione dopo cheaveva messo sul ...