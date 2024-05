Nemo e il coming out come persona non binaria | Difenderò per sempre la mia comunità LGBT+

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 12 maggio 2024) Quest’anno sul gradino più alto del podio d’Europa all’Eurovision Song Contest è salita unaqueer: l’interpreteMettler, not? per tutti semplicemente. Lo scorso anno, durante un’intervista, ha fattooutnonesprimendo la preferenza di essere indicat? semplicemente col proprio nome o con i pronomi neutri. Nat? in Svizzera in un cantone bilingue,parla perfettamente inglese, francese e tedesco. Attualmente vive a Berlino. In merito a The Code, canzone con cui ha vinto l’Eurovision Song Contest,ha dichiarato: “The Code parla del viaggio che ho iniziato con la consapevolezza di non essere né un uomo né una donna. Trovare me stess? è stato per me un processo ...