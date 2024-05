Ucraina, Russia preme verso Kharkiv. Zelensky: "Alto rischio" - Ucraina, russia preme verso Kharkiv. Zelensky: "Alto rischio" - La russia preme verso Kharkiv, l'Ucraina arretra e perde terreno. La guerra vive una fase cruciale, con le prove di nuova offensiva di Mosca che spinge da nord. Da circa 48 ore, le manovre russe ...

Ucraina, la Russia apre un secondo fronte nel Nord: truppe a 40 km da Kharkiv, “battaglia feroce”. Usa: “Mosca intensifica l’offensiva” - Ucraina, la russia apre un secondo fronte nel Nord: truppe a 40 km da Kharkiv, “battaglia feroce”. Usa: “Mosca intensifica l’offensiva” - Far cadere Kharkiv per mettere in ginocchio Volodymyr Zelensky. L’obiettivo di Vladimir Putin, fino a oggi solo ipotizzabile, adesso sembra palese. La breccia aperta nella parte meridionale del Donbas ...

La Russia sta costruendo hangar per le testate nucleari in Bielorussia: la rivelazione del Nyt - La russia sta costruendo hangar per le testate nucleari in Bielorussia: la rivelazione del Nyt - I propositi di Vladimir Putin di trasportare armi nucleari in Bielorussia accelerano. Quello che nel marzo di un anno fa era stato un annuncio poi caduto nel vuoto ora sembra concretizzarsi. Secondo i ...