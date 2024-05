Le belle canzoni battono la politica | cosa è successo mentre andava in onda l' Eurovision

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () Ottima performance della secsemifinale dell'ingiovedì in prime time su Rai 2 che ha sfiorato il 14% di share con 2.817.000 spettatori nonostante la concorrenza del match di Europa League Bayer Leverkusen-Roma su Rai 1, dei talk Dritto e Rovescio su Rete 4 e Piazzapulita su La7 e della fiction di Canale 5 Viola come il mare. Ancor più eloquenti i picchi: 19% verso le 22:30 quando hanno cantato la nostra Angelina Mango e l'israeliana Eden Golan e 17% alle 23:15 circa con l'elenco delle nazioni qualificate alla finale di sabato. Non stupisce quindi il dato diffuso dalla Rai secondo cui il 39,3% dei voti italiani sia andato a Israele e apre uno squarcio sulle manipolazioni ad opera di Hamas ...