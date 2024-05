IndyCar - Palou vince e prende il comando del campionato

(Di domenica 12 maggio 2024) Vittoria dalla pole nel ‘Sonsio Grand Prix’ di Indianapolis per Alex. Lo spagnolo di Ganassi #10 trionfa nello Stato dell’Indiana dopo una giornata perfetta, il due volte campione trionfa e diventa provvisoriamente leader del. Il finale ha visto un solo uomo al, l’iberico è stato perfetto a respingere ogni ipotetico assalto da parte della Chevrolet #12 del Team Penske affidata a Will Power. L’australiano si è dovuto accontentare della seconda piazza dopo una lunga bagarre contro Christian Lundgaard (Rahal #45). Scott Dixon (Andretti #9) e Marcus Armstrong (Andretti #11) hanno concluso nell’ordine precedendo Scott McLaughlin (Penske #3) e Colton Herta (Andretti #26), protagonista di una significativa rimonta dopo una difficile qualifica. Dopo la giornata odierna nel road course che sorge nel catino di Speedway, ...

