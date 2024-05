Eurovision - vince la Svizzera con Nemo. Angelina Mango infiamma palco e social (Adnkronos) – La Svizzera con Nemo vince Eurovision 2024. Il palco della Malmo Arena in Svezia vede il trionfo dell'artista con il brano The Code. Angelina Mango ha infiammato il palco con la sua voce e la sua energia portando il brano 'La noia' con ...

Eurovision - strepitosa Angelina Mango. Si mangia il palco con "La Noia". Il video Carisma, talento, grinta, voce. Tutto questo è Angelina Mango. La cantante è stata la quindecisima artista in gara per la finalissima dell'Eurovision Song Contest che si sta tenendo a Malmo (Svezia) e in onda ora su Rai Uno. Emozionata ma allo ...