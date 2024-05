Atalanta Under 23 - col Legnago dell’ex Donati arriva un pari d’oro | nerazzurri qualificati ai playoff nazionali

ampio turnover con tre Under 23 per l’ Atalanta nella partita sul campo della Salernitana , in programma alle ore 18.00 di lunedì 6 maggio e valevole per la 35esima giornata del c ampio nato di Serie A 2023/2024. Il club bergamasco vuole risparmiare ...

Caravaggio. L’Atalanta Under 23 non sbaglia davanti al pubblico di casa e supera il primo turno dei playoff di Serie C, battendo 3-1 in rimonta il Trento . Gli ospiti erano infatti passati in vantaggio dopo appena 6? grazie al tap-in vincente di ...

PLAYOFF: risultati secondo turno fase a gironi. Avanzano le Under 23, Pescara fuori dalla corsa - PLAYOFF: risultati secondo turno fase a gironi. Avanzano le under 23, Pescara fuori dalla corsa - Spazio alle gare eliminatorie del secondo turno della fase a gironi dei playoff. L’equilibrio regna sovrano, cinque pareggi premiano le squadre di casa. La Juventus under 23 piazza il colpo, andando a ...

Juve U23, colpo a Pescara e parapiglia. Avanti anche l'Atalanta e il Taranto di Capuano - Juve U23, colpo a Pescara e parapiglia. Avanti anche l'atalanta e il Taranto di Capuano - Come nel primo, anche nel secondo turno della fase interna ai gironi il fattore campo è saltato in un solo caso (e sempre nel girone B) con il colpo della Juventus Next Gen a Pescara. Alle 9.30 il sor ...

Genoa, è gioia in extremis: il gol Consiglio piega la Cremonese - Genoa, è gioia in extremis: il gol Consiglio piega la Cremonese - Il Genoa under 14 batte la Cremonese e si avvicina alla qualificazione alla fase finale nazionale per lo scudetto: 2-1 per i rossoblù ...