Eurovision - la classifica finale | Angelina Mango è settima

Malmo, 12 maggio 2024 – Delusione per l’Italia, la Svizzera fa il pieno di voti e scala la classifica della 68esima edizione dell’Eurovision Contest Song. È stata una valanga di voti quella arrivata dalle giurie nazionali, ma a decretare il ...

L’urlo strozzato in gola nella 37ª Giornata, quando la promozione è sfumata nel recupero a causa di una rocambolesca vittoria del Venezia, questa volta è esploso in una gioia fragorosa: il Como è promosso in Serie A. A 21 anni dall’ultima volta, la ...