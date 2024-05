Chi è Nemo - il vincitore dell’Eurovision 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Roma, 12 maggioMettler è ildi Eurovision. "Spero in pace, unità e dignità per tutte le persone", è il messaggio delalzando al cielo il microfono di cristallo appena conquistato. L’artista svizzero ha trionfato sul palco della Malmo Arena con un’opera d’arte rap, drum’n’bass e opera dal titolo ‘The Code’ e un outfit creativo ed esuberante, con tanto di gonna volant rosa. Un brano intimo che parla della scoperta del proprio sé. Uno dei temi a lui cari. Infatti nel 2023, l’artista polistrumentista, ha rivelato la sua identità ‘non binaria’. Vita e carriera Nato nel 1999 a Biel, una piccola città bilingue della Svizzera,ha coltivato la passione per la musica tanto da arrivare a suonare il violino, il pianoforte e la batteria. La sua ...