Eurovision 2024 - trionfa la Svizzera

(Di domenica 12 maggio 2024) 0.50 E' Nemo, per la, a vincere l'Song Contestcon il brano The Code. Dopo Lys Assia e Celinet Dion, Nemo riporta così il microfono di cristallo nello stato federale per la terza volta. Seconda la Croazia, terza la Francia. Angelina Mango, quarta per le giurie con 164 punti e con 104da parte del televoto, si è piazzata settima all'Song Contest con La noia, il brano con il quale aveva vinto il festival di Sanremo a febbraio.