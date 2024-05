(Di domenica 12 maggio 2024) È, per la, are l'Song Contest 2024 con il brano The Code. Dopo Lys Assia e Celine Dion,riporta così il microfono di cristallo nello stato federale per la terza volta. Seconda la Croazia, terza la Francia. Settimo posto per l'Italia con Angelina Mango.

(Adnkronos) - La Svizzera con Nemo vince Eurovision 2024. Il palco della Malmo Arena in Svezia vede il trionfo dell'artista con il brano 'The Code'. "Spero che questa competizione mantenga la promessa di schierarsi per la pace e la dignità di ogni ...

(Adnkronos) – La Svizzera con Nemo vince Eurovision 2024. Il palco della Malmo Arena in Svezia vede il trionfo dell’artista con il brano ‘The Code’. “Spero che questa competizione mantenga la promessa di schierarsi per la pace e la dignità di ogni ...

Eurovision, vince la Svizzera con Nemo. Italia settima - Eurovision, vince la svizzera con nemo. Italia settima - ROMA (ITALPRESS) – Lo svizzero nemo con “The Code” vince l’edizione 2024 di Eurovision Song Contest mettendo d’accordo le giurie e il televoto. “Spero in ...

Nemo, un’artista non binario vince l’Eurovision 2024: la sua “The Code” ha conquistato tutto il mondo - nemo, un’artista non binario vince l’Eurovision 2024: la sua “The Code” ha conquistato tutto il mondo - Microfono di cristallo e corona di spine per l'artista vincitore dell'Eurovision 2024: nemo ha trionfato a Malmo con il brano "The Code".

Eurovision, vince Nemo (Svizzera). Angelina Mango show (video), ma in classifica... - Eurovision, vince nemo (svizzera). Angelina Mango show (video), ma in classifica... - Eurovision 2024: fischi per cantante Israele anche in finale. Angelina Mango infiamma il palco. Proteste contro Israele: Greta Thunberg arrestata ...