LE PROTESTE Chi è Eden Golan - la concorrente israeliana fischiata a Eurovision

Eurovision 2024: chi è Eden Golan, la cantante di Israele fischiata alla finale - Eurovision 2024: chi è Eden Golan, la cantante di israele fischiata alla finale - È molto probabile che, quando ha accettato di rappresentare israele all' Eurovision Song Contest 2024, Eden Golan non sapesse quello a cui sarebbe andata incontro. Ancora prima di arrivare a Malmö, in ...

