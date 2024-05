Inter - lo scudetto si festeggia anche in Cina | grande spettacolo!

(Di domenica 12 maggio 2024) Imenti per lodell’, a venti giorni dall’ufficialità avuta col Milan, non sono certo finiti. Einsi continua a celebrare il titolo della seconda stella. ILTRAGUARDO – Venti giorni fa, alle ore 22.43 di lunedì 22 aprile 2024, l’vinceva lodella seconda stella contro il Milan. Per il tricolore numero venti della storia del club la festa proseguiràdomenica prossima, dopo la partita contro la Lazio, quando ci sarà la consegna della coppa. Le celebrazioni a Milano si sono viste instile sia a seguito del derby sia dopo il Torino, con l’imponente parata nelle vie della città. Ma pure inora si omaggia il ...

Oggi si festeggia l’anniversario della vittoria del tricolore da parte del Napoli . Un ex azzurro ha ricorda to nuovamente l’incredibile successo. Un noto detto recita: “Un forestiero quando viene a Napoli piange due volte: quando arriva e quando ...

Sky - Di Marzio: "Gasperini ha un'offerta sul tavolo. La situazione..." - Sky - Di Marzio: "Gasperini ha un'offerta sul tavolo. La situazione..." - L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione di Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, negli studi di Sky Sport. Tuttojuve.com ha sintetizzato le sue ...

Bare, dove sei Ovunque e da nessuna parte - Bare, dove sei Ovunque e da nessuna parte - Vi ricordate il simpatico video pubblicato anni fa da un solito folle Marcelo Brozovic che, dal bordo della piscina dell’attico di casa sua in quel di San Siro, lanciava quello che nel ...

Race for the cure, strade chiuse e bus deviati quali sono: percorso, orari, divieti e mappa - Race for the cure, strade chiuse e bus deviati quali sono: percorso, orari, divieti e mappa - Una domenica fitta di eventi solidali, sportivi e non solo, quella di oggi nella Capitale. A partire dalle 10 di mattina quando, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio ...