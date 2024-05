Eurovision - il vincitore è la Svizzera | Nemo con The Code sbaraglia tutti

(Di domenica 12 maggio 2024) La kermesse canora europea quest’anno ha vusto agitazione e grandi prese di posizione: inevitabilmente è stata influenzata dagli accadimenti a livello mondiale e soprattutto da quanto sta succedendo a Gaza. La nostra Angelina Mango ha dato enorme dimostrazione del suo talento con due performance incredibili: non si può parlare in maniera altrettanto positiva dell’Italia, che a causa dell’errore Rai (che ha mostrato in diretta le percentuali di voto italiane, palesando l’altissimo numero di voti italiani alla cantante israeliana) ha scatenato le polemiche. Non aè poi piaciuto che in qualche modo sia stata Angelina Mango, probabilmente su richiesta, a metterci una pezza con un discorso pacifista e cantando Imagine. A vincere con un punteggio stratosferico è stato però, il cantante svizzero, con The. Chi è ...

