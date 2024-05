Eurovision 2024 | classifica - voti ricevuti dalla giuria e punteggi

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di domenica 12 maggio 2024) È arrivato il momento di scoprire il vincitore dell’Song Contest. Si tratta di Nemo, rappresentante della Svizzera. Angelina Mango ha gareggiato con La Noia dopo aver vinto il Festival di Sanremo. Una bellissima gara quella portata avantigiovane cantante, figlia di Mango e Laura Valente, che è arrivata settima nellafinale. Non ha ottenuto la vittoria ed è arrivato ma ilo è stato soddisfacente, da parte dellae con il televoto. Va precisato che dall’Italia non è arrivato alcun voto, in quanto secondo il regolamento del concorso non è possibile votare per il rappresentante del nostro Paese. I primie le prime classifiche sono uscite fuori con iottenuti ...