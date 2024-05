L’allenatore smentisce le voci sul prossimo allenatore del Manchester United

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 12 maggio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:del Bayern Monaco Thomas Tuchel si è trovato al centro di speculazioni manageriali, con rapporti che lo collegano ai migliori club europei, incluso il. Tuttavia, nonostante leche circolano sul suo futuro, Tuchel ha chiarito di non aver avviato discussioni con nessun potenziale corteggiatore. L’imminente partenza di Tuchel dal Bayern Monaco alla fine della stagione ha alimentato le speculazioni sulla sua prossima mossa in carriera. Il 50ennetedesco, che ha affrontato un secondo anno deludente all’Allianz Arena, è stato pubblicizzato come candidato per posizioni manageriali in diversi club prestigiosi in tutta Europa. Uno di questi club è il, ...