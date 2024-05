Pesaro - Ascoli e le altre | l?elenco infinito di sfide per la fascia tricolore nelle Marche

Un Piano Marshall per abbattere le liste d?attesa. Bene. Ma ammesso - e non concesso, fino a prova contraria - che si riesca nell?impresa, non basta questo a risanare un sistema...

Una sfida (sempre più) bipolare: Emilia-Romagna e Marche, ribaltoni difficili nei fortini - Una sfida (sempre più) bipolare: Emilia-Romagna e Marche, ribaltoni difficili nei fortini - Il voto politico delle Europee ha tolto il civismo dalla competizione: il punto nei centri. Depositate le liste: ascoli e Cesena sembrano le partite maggiormente ‘bloccate’ ...

L'Ascoli retrocede in serie C. Disordini fuori dallo stadio. Una decina di persone ferite - L'ascoli retrocede in serie C. Disordini fuori dallo stadio. Una decina di persone ferite - Al Del Duca batte il Pisa 2-1, ma le vittorie di Bari e Ternana condannano i bianconeri. Dura contestazione degli ultras verso il patron Pulcinelli. Squadra chiusa negli spogliatoi per ore; all'estern ...

Accademia italiana della Cucina, 70 anni fra tradizione e innovazione: tutte le delegazioni marchigiane a Pesaro - Accademia italiana della Cucina, 70 anni fra tradizione e innovazione: tutte le delegazioni marchigiane a pesaro - Dal 1953al 2023, settant'anni dedicati alla tradizione e all'innovazione. Così l'Accademia italiana della cucina celebra nelle Marche un anniversario speciale e lo fa a ...