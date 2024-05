ATP Roma - Daniil Medvedev approda al 3° turn - Tsitsipas e Rublev si salvano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) Giornata ricca di match quest’oggi aper gli Internazionali d’Italia 2024. Sui campi del Foro italico definito il quadro dei qualificati al terzoo della parte bassa del tabellone maschile. Detto dell’uscita di Rafa Nadal, per mano del polacco Hubert Hurkacz, delle sconfitte di Matteo Arnaldi contro il cileno Nicolas Jarry e di Luca Nardi contro Holger Rune e dell’affermazione di Stefano Napolitano contro il cinese Shang, altri match interessanti si sono tenuti. In primis, il vincitore dell’edizione 2023 ha iniziato con il piglio giusto.(n.4 del mondo) si è imposto per 7-5 6-4 contro il britannico Jack Draper e nel terzoo giocherà contro il giovane serbo Hamad Medjedovic (n.121 del ranking), a segno per 7-6 (4) 6-4 contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.33 del ...