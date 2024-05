Festa della mamma 2024 - le frasi più belle mai scritte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Se si è in cerca di ispirazione per un messaggio di auguri nel giorno, ecco alcune citazioni famose che possono tornare utili, far riflettere, commuovere e strappare un sorriso.d’amore per omaggiare la donnanostra vita. Lepiù“La vita inizia con il risveglio e l’amore per il viso di mia madre” (George Eliot) “Il cuore di una madre è un abisso profondo in fondo al quale troverai sempre il perdono” (Honoré de Balzac) “Il rapporto madre-figlio è paradossale e, in un certo modo, tragico. Dal latomadre è richiesto l'amore più incondizionato, ma questo amore a sua volta deve aiutare il bambino a crescere lontano dalla madre, e a diventare del tutto indipendente” (Erich Fromm) “La ...