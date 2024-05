Il grande amore di un’intera città | l’abbraccio dei tifosi al Bologna a Casteldebole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio 2024 – “Siamo a un passo dalla storia" commentava un tifoso sui social a pochi minuti dalla fine della partita contro il Napoli: uno 0-2 davanti ai 1.500 supporter in trasferta che porta ila un millimetro dalla Champions (se stasera la Roma non vince a Bergamo la qualificazione sarà aritmetica) e che scrive un’altra pagina indelebile per il club di Joey Saputo. Migliaia dihanno atteso la squadra a. La squadra è atterrata ed è arrivata in pullman al centro sportivo intorno alle 23.30, fra fumogeni, cori e sventolio di bandiere. La squadra è salita sul tetto della sala stampa, festeggiando l’impresa con ie dirigendo i cori. Il Comune ha già transennato il Nettuno in previsione e prevenzione della possibile festa di stasera, mentre i luoghi ...