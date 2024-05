Eurovision 2024 - vince la Svizzera | Angelina Mango solo settima

(Di domenica 12 maggio 2024) Sabato 11 maggio, alla Malmö Arena, è andata in scena l’attesissima finale dell’Song Contestcondotta da due icone su Perizona.it

Dopo aver incantato la Malmö Arena con la sua La noia nella finale dell’ Eurovision Song Contest, Angelina Mango ora aspetta come tutti gli altri concorrenti di conoscere il voto del pubblico europeo e la classifica finale. Come è noto, non può ...

Angelina Mango - Eurovision Song Contest 2024 Tutto è pronto in Svezia per la finale dell’ Eurovision Song Contest 2024 , che proclamerà l’artista vincitore e, di conseguenza, il paese che ospiterà la prossima edizione della kermesse canora. Qui ...

Nemo, chi è la star non binaria che ha vinto l'Eurovision

Eurovision, Nemo trionfa nell'edizione del 2024. Settima Angelina Mango - eurovision, Nemo trionfa nell'edizione del 2024. Settima Angelina Mango - Anche l’edizione del 2024 dell’eurovision Song Contest che si è svolta a Malmo si è conclusa. Lo svizzero Nemo si è confermato come vincitore assoluto dopo aver convinto sia la giuria che il pubblico.

