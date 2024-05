Cangelosi | Abbiamo sofferto l’emozione della gara secca Ora andrà meglio

(Di domenica 12 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVincenzo, al terminepartita contro l’Audace Cerignola, parla nella sala stampa del Pinto: “: merito del Cerignola, che ha fatto una buona partita. Noi nonfatto la partita che ci aspettavamo,giocato contratti,sulle palle alte, egiocato una partita sporca. Ha contato molto di più l’aspetto emotivo: avere due risultati su tre, in partita, ci ha fatto pensare a non rischiare, piuttosto che provare ad attaccare“.: “Rompere il ghiaccio non è stato facile,patito” “Tutte ...

