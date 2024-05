Venezia-Unahotels 74-82 - esordio play-off vincente per Reggio | il blitz vale l' 1-0

(Di domenica 12 maggio 2024) Una solidissima e stupendaespugna con merito e autorità il parquet del PalaTaliercio di Mestre, portandosi 1-0 nella serie di quarti-off con la Reyer e, quel che più conta, prendendosi il fattore campo a favore della contesa. Sugli scudi il rientrante Jamar Smith autore di due sprazzi di match clamorosi, tra cui quello decisivo per il successo biancorosso. Bene anche Galloway, pur messo sotto torchio dalla difesa veneta, Vitali preziosissimo in retroguardia, eautorevole in unoff pure per il giovane Faye, e non era scontato. Si parte con un 8-0 fulmineo:con Galloway sugli scudi e la mossa tattica di schierare Atkins e Black nello starting-five in luogo di Chillo e Faye, che manda fuori giri la Reyer con Spahija costretto a un immediato time-out. La reazione ...

