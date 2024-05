Aurora boreale in Toscana | il cielo si tinge ancora di viola per la tempesta solare Spettacolo incredibile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024) Firenze, 12 maggio 2024 – Unoregalato dalla natura. Di quelli che fanno sgranare gli occhi e rimarranno impressi per sempre nella mente, e nel cuore. Al calar del sole, il, anche ieri sera, è diventato una tavolozza di sfumature dal rosa intenso al. Tanti i toscani con il naso all’insù per ammirare i colori dell’: a provocare il fenomeno una, che ha attraversato non solo la, ma anche molte regioni italiane e l’emisfero nord del pianeta. Un fenomeno che ha colorato iltoscano per due sere di fila. “L’– dice il divulgatore ambientale Luca Lombroso – è un fenomeno naturale causato dall’interazione tra le particelle ...