Pioli sul futuro | parole dirette del tecnico ma spunta l’ipotesi a sorpresa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 12 maggio 2024) Ancheaggiorna tutti sul proprio: scenario asuldel Milan. Il Napoli ha perso l’ennesima partita della sua annata, dicendo addio anche agli ultimi sogni d’Europa League. Lo 0-2 maturato contro il Bologna, dal sapore di impotenza per i partenopei, ha infatti donato la mazzata definitiva alla stagione partenopea. Immediatamente dopo alla debacle Napoli, è andata però di scena la sfida fra Milan e Cagliari, dove in un clima di protesta i rossoneri si sono assicurati il secondo posto in classifica vincendo 5-1 sui sardi. Al termine della sfida sono quindi arrivate anche le dichiarazioni di Stefano, incentrate suldelaccostato anche ai partenopei nell’ultimo periodo.sul ...