Ravezzani duro: «Lukaku? Un 'ciccione', dà il meglio di sé a tavola!» (Di lunedì 13 marzo 2023) Dura presa di posizione di Ravezzani nei confronti di Lukaku, che pure arriva da tre gol nell'ultimo mese. Il giornalista, intervenuto a Top Calcio 24, se la prende con il numero 90 per la sua forma fisica. LA CRITICA – Fabio Ravezzani non approva certo quanto fatto in stagione da Romelu Lukaku con l'Inter. Il giornalista contesta come – a livello fisico – si sia presentato nel ritorno dal Chelsea: «L'Inter davanti ha un ciccione che è arrivato grasso e che dà il meglio di sé a tavola, evidentemente. Non è stato per niente professionale, io dico "ciccione" per usare un paradosso».

