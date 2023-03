Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QdSit : Ascolti Tv: testa a testa tra ‘Benedetta Primavera’ e ‘Buongiorno, Mamma!’ - StraNotizie : Ascolti tv, testa a testa tra 'Benedetta Primavera' e 'Buongiorno, Mamma!' - infoitcultura : Ascolti tv, testa a testa tra 'Benedetta Primavera' e 'Buongiorno, Mamma!' - infoitcultura : Ascolti tv, testa a testa tra 'Benedetta Primavera' e 'Buongiorno, Mamma!' - News24_it : Ascolti tv, testa a testa tra 'Benedetta Primavera' e 'Buongiorno, Mamma!' -

E'tra 'Benedetta Primavera' e 'Buongiorno, Mamma! 2' per la vittoria deglidella prima serata di ieri, venerdì 10 marzo. Il ritorno di Loretta Goggi su Rai1 ha segnato 2.942.000 ...Ha poi preso in giro l'amica per il cerchietto con le orecchie di Minnie che portava in, un ... Conduttore di Rai1 felicissimo: La vita in diretta vola negliIntanto in queste ore su ...E' Buongiorno mamma 2 con la sua penultima puntata a vincere la gara deglidel 10 marzo 2023: Benedetta Primavera resta dietro per ...

Ascolti tv, testa a testa tra 'Benedetta Primavera' e 'Buongiorno ... Entilocali-online

11 mar. E’ testa a testa tra ‘Benedetta Primavera’ e ‘Buongiorno, Mamma! 2’ per la vittoria degli ascolti della prima serata di ieri, venerdì 10 marzo. Il ritorno di Loretta Goggi su Rai1 ha segnato 2 ...E' Buongiorno mamma 2 con la sua penultima puntata a vincere la gara degli ascolti del 10 marzo 2023: Benedetta Primavera resta dietro per poco Chi ha vinto la gara agli ascolti del prime time del 10 ...