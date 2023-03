Lancio di petardi durante Napoli-Lazio, emessi 3 Daspo (Di martedì 7 marzo 2023) nei confronti di altrettanti tifosi laziali di 22, 24 e 35 anni Lancio di petardi durante Napoli-Lazio, 3 tifosi finiti nei guai. Il Questore di Napoli ha adottato tre provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), per periodi di due e cinque anni, nei confronti di tre tifosi laziali di 22, 24 e 35 anni. In particolare, nel corso della partita di calcio Napoli-Lazio di venerdì scorso presso lo stadio “Maradona”, alcuni tifosi ospiti avevano lanciato diversi fumogeni e 9 petardi, di cui uno era caduto nel settore inferiore della curva A; un tifoso partenopeo l’aveva raccolto ma gli era esploso tra le mani causandogli delle lesioni. Gli agenti della Digos, anche grazie alla visione ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 7 marzo 2023) nei confronti di altrettanti tifosi laziali di 22, 24 e 35 annidi, 3 tifosi finiti nei guai. Il Questore diha adottato tre provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), per periodi di due e cinque anni, nei confronti di tre tifosi laziali di 22, 24 e 35 anni. In particolare, nel corso della partita di calciodi venerdì scorso presso lo stadio “Maradona”, alcuni tifosi ospiti avevano lanciato diversi fumogeni e 9, di cui uno era caduto nel settore inferiore della curva A; un tifoso partenopeo l’aveva raccolto ma gli era esploso tra le mani causandogli delle lesioni. Gli agenti della Digos, anche grazie alla visione ...

