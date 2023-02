Bilancio Napoli | solo ADL sorride | quanti milioni hanno perso le big di Serie A dopo tre anni di Covid

(Di sabato 25 febbraio 2023)le grandi difficoltà cheincontrato durante i complicatidi pandemia, le big diA stanno vivendo un periodo di ripresa, testimoniato anche dai dati ricavabili dai bilanci. Durante le stagioni 2020-2021-2022 le big dimaturato un rosso incomplessivo di più di 2 miliardi di euro, suddivisi come riportato di seguito:Milan -350 MLNInter -487 MLNRoma -604 MLNJuventus -1 MLD-139 MLNA, ilfa scuola: primi anche in un’altra classifica Anche questo caso gli azzurri comandano la classifica: sono la big di A che hameno valore durante la pandemia. La squadra che ne ha maggiormente risentito è invece la Juventus dell’ex presidente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... conte_cundari : RT @DanieleBibo: La plusvalenza fatta con Palmieri, Liguori e Manzi (rescissi dal Lille subito dopo essere stati acquistati), scrive L'Equi… - BedonCristina : RT @DanieleBibo: La plusvalenza fatta con Palmieri, Liguori e Manzi (rescissi dal Lille subito dopo essere stati acquistati), scrive L'Equi… - Emil_io76 : RT @DanieleBibo: La plusvalenza fatta con Palmieri, Liguori e Manzi (rescissi dal Lille subito dopo essere stati acquistati), scrive L'Equi… - growin_up : RT @DanieleBibo: La plusvalenza fatta con Palmieri, Liguori e Manzi (rescissi dal Lille subito dopo essere stati acquistati), scrive L'Equi… - LuliLuis21 : RT @DanieleBibo: La plusvalenza fatta con Palmieri, Liguori e Manzi (rescissi dal Lille subito dopo essere stati acquistati), scrive L'Equi… -

Marco Sacchi, giornalista di 'Calcio e Finanza', è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro. "Ilha chiuso il2022 in rosso ma con miglioramenti, confermando nella sua struttura l'oculatezza dei bilanci e la virtù della gestione. Nel 2023 sicuramente chiuderà ilin modo ...... dopo il successo casalingo contro l'Udinese, sono seconda a - 15 dal, con 47 punti, e con ... Sarà la centocinquantadesima sfida tra le due compagini in Serie A: ilè di settantaquattro ...

Bilancio Napoli, l’analisi di Calcio e Finanza: ci sono enormi margini di crescita CalcioNapoli1926.it

Napoli bilancio 2022 chiude in rosso: i numeri tra fatturato e costi Calcio e Finanza

Bilancio Napoli, 2,3 milioni di euro di compenso alla famiglia De Laurentiis AreaNapoli.it

Bilancio SSC Napoli 2022, perdita di 51,9mln! Fatturato a quota 175,9, costi scesi di 65mln. Primi debiti con le banche ... CalcioNapoli24

Bilancio Napoli 2022, perdita di 51,9 mln ma costi diminuiti di 65 mln CalcioNapoli1926.it

I TRE EX NAPOLI OGGI A EMPOLI: Luperto ... vincendo anche la coppa Italia di Lega Pro. In bilancio 55 vittorie, 42 pareggi e 42 sconfitte in 139 panchine ufficiali.Marco Sacchi, giornalista di “Calcio e Finanza”, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro. «Il Napoli ha chiuso il bilancio 2022 in rosso ma con miglioramenti, confe ...