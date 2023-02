Vlahovic Pronto a Volare | La Staffetta Miretti-Fagioli

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Juve: la vittoria di Salerno e l’analisi di Barzagli TORINO – Una vittoria che è stata una rinascita per la Juventus. Max Allegri e la sua squadra escono da Salerno con la convinzione di aver fatto un grande passo avanti. A giudicare la prestazione nel salotto di Dazn del post-partita c’è anche Andrea Barzagli, uno che di affari bianconeri se ne intende. La sua analisi è partita dalla partita di Dusan, autore di una doppietta e due assist: “è stato una garanzia per la Juve, con un Di Maria che se tiene questo ritmo è un lusso averlo. Basta solamente un po’ gestirlo. C’è da dire che ci sono tante partite e ci sarà bisogno di tutti, quindi Allegri potrà alternare tutti i campioni che ha. Quando sarà al 100%volerà come una saetta. Devo dire che oggi abbiamo visto tanta voglia. Lui è un giocatore che deve stare ...