Formazioni ufficiali Al Ahly-Real Madrid | Mondiale per club 2022

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ledi Al, seconda semifinale delper. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:00 nella speranza di raggiungere nell’atto conclusivo l’Al Hilal, vittorioso per 2-1 contro il Flamengo. Ecco le scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco. LeAl: El Shenawi, Hany, Metwalli, Abdelmonem, Maaloul; Dieng, Al Sulaya; El Shahat, Afsha, Abdelkader, Sherif.: Lunin; Nacho Fernandez, Rudiger, Alaba, Camavinga; Modric, Tchouaméni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius Junior. SportFace.

Ledi Marsiglia - Psg, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa di Francia 2022/2023. Big match di scena al Velodrome, in cui due delle miglior squadre del campionato si ...Ledi Manchester United - Leeds, sfida valida per il recupero dell'ottava giornata di Premier League 2022/2023. I Red Devils cercano la settima vittoria in consecutiva in casa e ...

