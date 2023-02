(Di martedì 7 febbraio 2023) AGI - Allo U-Power Stadium finisce 2-2 una gara intensa ed equilibrata in cui i blucerchiati hanno ribattuto colpo su colpo alle scorribande offensive dei biancorossi. Dopo un ottimo avvio del, gli ospiti passano in vantaggio con. Bravo il centravanti blucerchiato a sfruttare un'indecisione di Caldirola e a battere Di Gregorio con il mancino.mezz'ora da una grande discesa del solito Carlos Augusto, ci pensa Petagna a riportare la sfida in perfetto equilibrio con un gol da attaccante vero. Nella ripresa ladoria rientra con un altro piglio, desiderosa di smuovere la classifica, e al minuto 58sigla la doppietta personale mettendo a segno il gol del 2-1. Sembra fatta per gli ospiti ma al minuto 96 Petagna viene atterrato da Murru e Chiffi assegna il rigore del ...

PAROLE - "Confermo quello detto in conferenza, è stato più difficile giocare contro larispettoJuventus. In serie A non c'è niente ...La prima occasione e' proprio per gli ospiti, lancio di Gabbiadini per Augello che con il mancino al volo va vicino all'eurogol con una conclusione che sfiora il palosinistra di Di Gregorio. Il ...

Alla Samp non basta Gabbiadini. Con il Monza è 2-2 AGI - Agenzia Italia

Gabbiadini non basta alla Samp, il Monza fa 2-2 al 99' Agenzia di ... Italpress

Beffa enorme per la Samp, il Monza pareggia su rigore al 98': la ... Fanpage.it

Palladino pronto alla sfida con la Samp: "È uno scontro salvezza" numero-diez.com

Palladino: “Più difficile giocare contro la Samp rispetto alla Juve. Punto che vale come una vittor ... Alfredo Pedullà

Finale con i biancorossi in avanti che trovano un calcio di rigore al 98': Pessina è glaciale per il 2-2 definitivo La Sampdoria risponde con Gabbiadini, che di petto dopo una deviazione di Lammers im ...Ottima prova dei blucerchiati trascinati dalla doppietta di Gabbiadini: in pieno recupero il fallo di Murru su Petagna però costa la vittoria ...