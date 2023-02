Baschirotto da pelle d’oca | “Non vorrò mai essere chiamato campione ma calciatore di sogni”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Federicodopo una lunga gavetta ha debuttato durante questa stagione in Serie A. Il difensore del Lecce ha impressionato molti addetti ai lavori per le prestazioni sul campo e anche per la sua stazza fisica. Durante questa stagione sono già arrivati 3 gol in 21 presenze in campionato. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a Sky Calcio Club. Le dichiarazioni diSulla prima stagione in A: “Quest’impatto non me l’aspettavo ma alla scalata che ho fatto ci ho sempre creduto, quella è stata la mia forza per andare avanti nelle difficoltà e arrivare dove sono ora. Mi sento la responsabilità dei miei compagni, dei tifosi, della città mi sento anche responsabile perché penso did’esempio per tanti ragazzi giovani che rincorrono questo sogno. Il mio grande sogno era debuttare in Serie A sin quando ...