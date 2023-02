Balogun | l' inglese di Francia che segna più di Mbappé e Neymar

... al limite Messi, oppure Neymar, e invece in cima alla classifica dei marcatori di Ligue 1, con 14 gol in 21 giornate, c'è un certo Folarin, di anni 21, nato a New York, madi ...... realizzate nella B. Classico figlio dell'era globalizzata, nato a New York da genitori nigeriani e cresciuto a Londra,mordeva il freno con i Gunners. Il prestito in Ligue 1 gli ha ...

Nato a New York, britannico di passaporto, bomber del Reims in prestito dall'Arsenal: ecco il 21enne che pesa più dei big ...Né Messi, né Mbappé, né Neymar, il capocannoniere della Ligue 1 è Folarin Balogun: ecco chi è l'attaccante dello Stade Reims ...