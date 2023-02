Spezia-Napoli | Osimhen | “Complimenti a tutto il team”

Ilpassa sul campo dellocon un netto 3 - 0. Il rigore di Kvaratskhelia e la doppietta di Osimhen, i migliori in campo, rafforzano il prmato in classifica della squadra di Spalletti. Tutti ...Durante il riscaldamento nel pre - partita diil pallone colpisce inavvertitamente una ragazza. Il campione del, Victor Osimhen, è così salito in tribuna per abbracciarla e scusarsi, tra sorrisi e ...

Serie A: Spezia-Napoli 0-3 DIRETTA Agenzia ANSA

Osimhen (Spezia-Napoli) e le scuse a una tifosa in Curva: il motivo Corriere della Sera

Spezia-Napoli diretta: altro trionfo per gli azzurri, finisce 0-3 Corriere dello Sport

Serie A, Spezia-Napoli 0-3: apre Kvaratskhelia, doppietta di Osimhen - Sportmediaset Sport Mediaset

Spezia-Napoli, Osimhen in mezzo ai tifosi nel pre partita: ecco perché Sky Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Caterina Balivo, nota conduttrice tv, commenta così su Twitter per "Napoli Magazine" la vittoria del Napoli contro lo Spezia: "Grandissimo Napoli! Altra vittoria da urlo! Un secondo tempo spettacolare ...