Rrahmani-Kim | il kosovaro svela il motivo del gesto con le dita

(Di domenica 5 febbraio 2023) Continua a vincere e convincere il Napoli di Spalletti, capace di annichilire sullo 0-3 anche lo Spezia di Luca Gotti. Anche allo stadio Alberto Picco, contro i liguri bianconeri, gli azzurri riescono ad imporre il proprio gioco non cadendo nelle trappole spezzine, sbloccando il confronto nella seconda frazione. Spezia-Napoli (Getty Images) Dopo un primo tempo a reti bianche ci pensa infatti l’abilità del Napoli nell’indurre all’errore lo Spezia a sbloccare la gara, grazie ad un perfetto rigore di Khvicha Kvaratskhelia. La doppietta di Osimhen chiude poi definitivamente i giochi, regalando l’ennesima vittoria agli azzurri e scostando l’attenzione sulle interviste post-partita. Kim e l’atmosfera napoletana, le parole dia Dazn Si tinge d’azzurro anche il post-partita in onda su Dazn, viste le interviste poste al bomber del Napoli Osimhen nonché al ...

...5: sicurezza in difesa ed è l'unico a sfiorare il gol nel primo tempo6: l'arbitro lo grazia nel primo tempo per un giallo che ci starebbe tutto, ma giganteggia6,5: preciso come sempre, ...Al termine della partita Spezia Napoli è intervenuto Amirai microfoni di Dazn : 'Lavoriamo tutta la settimana per non prendere gol, Osimhen e Kvara ... ConParlo in inglese, ma anche in ...

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, parla così a DAZN dopo la vittoria in casa dello Spezia: "Lavoriamo tutta la settimana per non prendere gol e vincere, penso però che la felicità non sia solo di n ...