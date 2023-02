Sicilia | ricorsi contro il concorso per funzionari dei Centri per l’impiego | “Più punti a chi ha una laurea 3+2 | un’ingiustizia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Per moltini il 2022 è stato un anno importante: in una delle regioni con le maggiori criticità sul fronte occupazionale, si sono riaperte le porte della Regione. Una possibilità, quella di trovare lavoro all’interno degli uffici pubblici regionali, che per una trentina d’anni era stata preclusa e che invece ha preso forma grazie a una serie di concorsi. Tra cui alcuni dedicati al potenziamento deiper. In ballo, nell’ambito del piano di potenziamento nazionale previsto fin dal 2019, ci sono 487 posti per profili diversi, alcuni dei quali riservati aiti, altri aperti anche a quanti in possesso di un diploma. Il bando del dicembre 2021 ha dunque alimentato le speranze di decine di migliaia giovani e meno giovani che in estate hanno affrontato le prove organizzate da Formez, l’associazione ...