Ne ha giocati in tutto 13: 4 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte ('ultima in Supercoppa), un assist per, un cartellino giallo, un dito medio (siamo nel 2020: decide la doppietta di Ibra, nell'...Calciomercato Milan, Morabito a Tv Play: 'saltò per'arrivo di Eriksen'A Tv Play Morabito è tornato sul mancato trasferimento all'di, ai tempi in cui sulla panchina ...

Leao e Giroud uomini derby: il Milan si aggrappa a loro Sky Sport

Pronostici calcio, Inter-Milan: gol nerazzurro nel 1°T a 1.83 La Gazzetta dello Sport

Successi, cadute, illusioni, Ibra e Giroud: i 10 derby di Pioli La Gazzetta dello Sport

Giroud, l’Inter è una delle sue vittime preferite. Ed è pronto a rinnovare Pianeta Milan