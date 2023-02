Gaeta | firmato il Protocollo d’intesa tra il Comune e l’Associazione Nazionale Ambulanti

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 2 febbraio 2023)– È stato siglato la mattina del 02 febbraio 2023 in Aula Consiliare, iltradie Associazione– U.G.L. per il riconoscimento del mercato settimanale, del pesce e delle fiere storiche di. L’accordo – sottoscritto dal Sindaco Cristian Leccese e dal Presidente delANA-UGL, Ivano Zonetti, alla presenza della Dirigente del Dipartimento Sviluppo economico e Attività Produttive, Pianificazione urbanistica e Patrimonio, Stefania Della Notte – segue la pubblicazione dell’Avviso pubblico con il quale sono state avviate le procedure per il censimento delle botteghe, attività, mercati e fiere storiche di ...