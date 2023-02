Milano | ragazza trovata morta all’alba all’Università La scoperta del cadavere fatta da un custode

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Una, a quanto pare 25enne, è stataoggi, 1 febbraio 2023, all'interno dell'Università di. Laè statastamani, alle 6.45, da unche stava facendo il giro di apertura degli Istituti, in un bagno nei pressi di alcune aule. Ilsi presentava vestito e al momento non sono stati notati evidenti segni di aggressione L'articolo proviene da Firenze Post.

Unadi 25 anni è stata trovata morta, questa mattina, nell'edificio 5 dell'università Iulm di. Dai primi esami degli investigatori, ci sarebbero elementi che fanno propendere per un ...... nella mattinata dell'1 febbraio unadi 25 anni, una studentessa , è stata trovata senza vita in un bagno dell'università Iulm a. A fare la tragica scoperta è stato un custode che ...

Milano, una ragazza di 25 anni trovata morta all'università Iulm: era impiccata in un bagno Open

Ragazza trovata morta all'università Today.it

Milano, giallo all'Università Iulm: ragazza di 25 anni trovata morta all'alba. Indagano i carabinieri Virgilio Notizie

Milano, ragazza di 25 anni trovata morta all'università Iulm Sky Tg24

Milano, ragazza di 25 anni trovata morta all'alba nei bagni dell'università Iulm: è suicidio Corriere Milano

Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta, questa mattina, in un bagno dell’università Iulm in via Carlo Bo a Milano. Dalle prime informazioni non si potrebbe escludere un evento violento. Sul post ...Violentata da un uomo quando aveva 14 anni, contagiata dall'epatite B e con pesanti ripercussioni sul suo fisico, soprattutto sul fegato. Ha risvolti orribili una vicenda avvenuta a ...