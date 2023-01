Salta scuola e si fa filmare dagli amici mentre uccide una tartaruga | il video lo tradisce

(Di martedì 31 gennaio 2023) Un minorenne è stato denunciato a La Spezia per aver colpito a morte unaall'interno del Parco della Rimembranza, area verde nella zona nord della città. Il giovanissimo, studente delle ...

Un minorenne è stato denunciato a La Spezia per aver colpito a morte una tartaruga all'interno del Parco della Rimembranza, area verde nella zona nord della città. Il giovanissimo, studente delle ...Il minore si trovava nel parco dopo avere deciso di saltare la. Le telecamere di sorveglianza del Comune hanno ripreso l'intera scena e consentito agli agenti di identificare il giovane. ...

