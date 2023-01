L' affaire plusvalenze un illecito grave e prolungato

Leggi su agi

(Di lunedì 30 gennaio 2023) AGI - Nel processo sportivo a carico della Juventus per la questione"c'è una aggravante distintiva rispetto a qualunque precedente: proprio con specifico riguardo alla FC Juventus spa, colpisce la pervasività a ogni livello della consapevolezza della artificiosità del 'modus operandi' della società stessa". Lo afferma la Corte Federale della Figc nelle motivazioni della sentenza sportiva culminata con la penalizzazione (-15) inflitta al club bianconero. "Dal direttore sportivo di allora (Paratici) - si legge nel documento - all'allora dirigente suo immediato collaboratore (Cherubini). Dal presidente del consiglio di amministrazione (Agnelli) a tutto il consiglio stesso (citato come consapevole dal medesimo Agnelli). Sino ancora all'azionista di riferimento e all'amministratore delegato (Arrivabene) e ancora passando per tutti i principali dirigenti, ...