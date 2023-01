Anna Oxa | interpellate le autorità | smentita la fake news | “Violati i diritti umani!”

Leggi su biccy

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nei giorni scorsi ha iniziato a circolare una notizia particolare suOxa. Un portale ha scritto: “Sanremo, mentre la città sa sempre più di Festival,Oxa finisce nel mirino della Polizia Municipale. La cantante è stata multata per un’irregolarità nel posteggio sulle strisce blu a pagamento”. Poi modificato in: “Sanremo, mentre la città sa sempre più di Festival, l’auto dove viaggiavaOxa finisce nel mirino della Polizia Municipale. La vettura che ha portato la cantante all’Ariston è stata multata per un’irregolarità nel posteggio sulle strisce blu a pagamento“. In merito allaè intervenuta la pagina Oxarte che ha fatto chiarezza: “Oxarte informa, a tutela deiumani e dedella persona. Molti di voi non hanno creduto alla bufala autorizzata dalla ...