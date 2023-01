Maehle e Lookman archiviano la pratica Samp | Atalanta ancora imbattuta nel 2023

Leggi su bergamonews

(Di domenica 29 gennaio 2023) L’non stecca, fa il proprio dovere e come da pronostico rimanda laal mittente godendosi un’altra serata gradevolissima al Gewiss Stadium. Uno stadio che, con curva e nome nuovi e con il pubblico presente (togliendo la drammatica parentesi Covid), ha visto pochissime volte gioire in modo consecutivo i propri tifosi. Per trovare infatti tre successi casalinghi di fila a porte aperte bisogna tornare a cavallo tra 2019 e 2020 (vittorie con Verona, Milan e Parma). La squadra del Gasp, sempre in un contesto invernale, torna a regalare una tripla gioia in due settimane: dopo Salernitana e Spezia a farne le spese è ladoria di Stankovic. Alla lettura delle distinte si capisce che Gasperini non stia pensando minimamente all’Inter. Infatti il neo 65enne manda in campo la formazione tipo con il rientro di Koopmeiners e ...