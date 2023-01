Anticipazioni Un Altro Domani | Puntate Spagnole | Tirso Respinge Julia!

Leggi su uominiedonnenews

(Di domenica 29 gennaio 2023)Un: Julia prova dei sentimenti pere vuole confessarglieli, ma quest’ultimo è preso dalla sua cognata Olga e la… Unva avanti e, nel corso delle, ci saranno delle evoluzioni anche in merito alla storia d’amore trae Julia. La Infante si rende conto dei sentimenti che prova verso di lui dopo averlo respinto in passato. Questa volta però l’albergatore non è convinto e rifiuta Julia, anche perché prova dei sentimenti nei confronti di un’altra donna. Ecco che cosa sta per succedere.Un...