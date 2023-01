WWE | Grande aumento di spettatori nell’ ultimo episodio SmackDown

(Di sabato 28 gennaio 2023) SpoilerTV ha i numeri preliminari della notte per l’edizione di ieri sera di WWE. Lo spettacolo di ieri sera è stato il go-home show prima dell’evento Royal Rumble che avrà luogo stanotte. Con l’interesse per un enorme weekend di eventi live premium, i numeri hanno visto un belquesta settimana. Lo spettacolo di ieri sera ha visto anche un’apparizione di Brock Lesnar, che ha annunciato la sua partecipazione alla Royal Rumble questa sera. La trasmissione in diretta di FOX Network di questa settimana ha registrato una media di 2,433 milioni diper il numero preliminare. Ciò si basa su 2,525 milioni diper la prima ora e 2,340 milioni diper la seconda. Si tratta di unconsiderevole rispetto al pubblico durante la ...

Nonostante la sua giovane età ha già interpretato ruoli importanti in film per ilschermo: ... Contra las cuerdas è una nuova serie tv realizzata da Netflix in collaborazione con. Si ...Domenica 29 Gennaio alle ore 19:00 torna ilWrestling targato IWA (Italian Wrestling Association) a Roma. Infatti al Palatorrino (via ...Amir Jordan (campione in carica ed ex lottatore) nella ...

WWE: Grande lavoro di Cody Rhodes per tornare in forma, ecco l’incredibile dato Zona Wrestling

Cody Rhodes: il suo merchandise sta andando a ruba tra i fan The Shield Of Wrestling

John Morrison svela la più grande qualità di Cody Rhodes World Wrestling

WWE 2K23 è ufficiale, e c'è una grande sorpresa per i fan Spaziogames.it

John Cena grande protagonista di WWE 2K23: ecco il promo e la ... World Wrestling

“Penso che faccia tutto parte di una grande strategia, non so se mi spiego. Stephanie si era già allontanata dalla WWE l’anno scorso, per poi fare il suo ritorno quando l’azienda aveva bisogno di lei” ...Cody Rhodes tornerà stanotte alla Royal Rumble e i fan sembrano aver grande voglia di lui visti i clamorosi numeri del suo merchandise.