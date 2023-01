Due forti scosse e paura | trema la terra sulla riviera romagnola

Leggi su iltempo

(Di sabato 28 gennaio 2023) Un risveglio brusco quello in Emilia Romagna questa mattina, quando alle 6.32 una scossa di magnitudo 4.1 ha fattore la, secondo i dati forniti dall'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Non si ferma lo sciame sismico che oggi, sabato 28 gennaio, ha spaventato la zona di Forlì-Cesena: la scossa registrata a Gambettola, nel Forlivese è stata localizzata a una profondità di 18 km. "Stiamo facendo tutte le verifiche sugli edifici, comunque in via precauzionale oggi le scuole rimangono chiuse" ha spiegato anche su Facebook la sindaca di Gambettola, Letizia Bisacchi. Dalle prime verifiche effettuate dalla "Sala Situazione Italia" del Dipartimento di Protezione civile – in contatto con le strutture territoriali – “non risultano danni“ in seguito alla scossa registrata nel Cesenate. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla ...