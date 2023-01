Combinata nordica | Johannes Lamparter si impone in gara-2 a Seefeld davanti a Geiger e Schmid Benissimo Aaron Kostner | 11°

(Di sabato 28 gennaio 2023)sfrutta nel migliore dei modi la prima posizione ottenuta in mattinata nel segmento di salto e vince il secondo atto del Triple di, valevole per la Coppa del Mondo maschile di2022-2023. Si tratta della settima affermazione individuale nel circuito maggiore (la quarta dell’inverno) per il padrone di casa austriaco, che a questo punto comincia a sognare la conquista della Sfera di Cristallo. Il campione del mondo in carica su trampolino grande ha gestito senza grandi patemi la sua leadership nella Gundersen da 10 km, spingendo a tutta nei primi tre giri in modo da scoraggiare il tentativo di rimonta degli inseguitori per poi rallentare nel finale e risparmiare qualche energia in vista delladi domani (sulla distanza dei 12,5 km). Salgono ...

Splendida rimonta di Jens Luraas Oftebro nella prima gara del Triple di Seefeld , valida per la Coppa del Mondo maschile 2022/2023 di. Il norvegese ha firmato una grande frazione sugli sci dove è stato capace di recuperare 44 a Jarl Magnus Riiber per poi avere la meglio nel finale della Gundersen, conquistando il ...Gyda Westvold - Hansen è inarrestabile. Nella tappa di Coppa del Mondo a Seefeld, la norvegese ha conquistato la sesta vittoria in altrettante gare gestendo alla grande la frazione di fondo dopo aver ...

In archivio il segmento di fondo della seconda gara del Triple di Seefeld, la tre-giorni di gare nell'impianto austriaco valida per la Coppa del Mondo di combinata nordica 2022/23. La Gundersen di ier ...Si susseguono le gare, ma lo scenario non cambia: Gyda Westvold Hansen continua a dominare nella Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile. Seconda Gundersen in quel di Seefeld per le donne: ...